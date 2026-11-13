Muş polisi, uyuşturucu suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası olan hükümlüyü yakaladı - Son Dakika
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Muş polisi, uyuşturucu suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası olan hükümlüyü yakaladı

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Muş polisi, uyuşturucu suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası olan hükümlüyü yakaladı
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Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı. Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Muş'ta hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Muş İlamat ve İnfaz Bürosunca hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan toplam 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
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