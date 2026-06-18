Muş'ta 22 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Muş'ta 22 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

18.06.2026 17:19
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Muş'ta uyuşturucu ve hırsızlık suçundan 22 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşen şahıs tutuklandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş 22 yıl 10 ay 12 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Muş merkez ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ile "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından toplam 22 yıl 10 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 17 Haziran 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şahıs, kesinleşen 22 yıl 10 ay 12 günlük hapis cezasının infazı amacıyla Muş Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Muş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta 22 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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