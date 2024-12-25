Muş'ta Annelerin Evlat Nöbeti Sürüyor - Son Dakika
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Muş'ta Annelerin Evlat Nöbeti Sürüyor

Muş'ta aileler, PKK tarafından kaçırılan çocukları için DEM Parti önünde eylem yapıyor.

25.12.2024 22:53
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Annelerin evlat nöbeti devam ediyor

MUŞ - Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin DEM Parti il binası önündeki eylemi devam ediyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Oğlum 9 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü söyleyen Naciye Sönmezyıldız, "Osman sesimi duyuyorsan geri dön. Oranın size hayrı yok. Kar, kış, yağmur, çamur demeden buraya senin için geliyoruz. Senin için perişan olduk. Siz çocuk değilsiniz, geri dönün" ifadelerini kullandı.

Alaattin Koçhan isimli baba ise oğlunun Bursa'dan kaçırıldığını dile getirerek şöyle konuştu, "DEM Parti'den, PKK'dan evladımı istiyorum. Oğlumu bulup göndersinler. Oğlum Ersin sesimi duyuyorsan çık gel. Bunun sonu boş. Seni bekliyorum. Gözümü yollarda kaldı. Burada sana ve bütün arkadaşlarına sesleniyorum, mağaralarda, taş diplerinde canınızı kaybetmeyin, dönün gelin" dedi.

Kaynak: İHA

DEM Parti, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Çocuk, Terör, PKK, Muş, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta Annelerin Evlat Nöbeti Sürüyor - Son Dakika

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