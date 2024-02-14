Muş\'ta HDP İl Başkanlığı önünde çocuklarını isteyen ailelerin eylemi devam ediyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin eylemi bu hafta da devam etti.
Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi gerçekleştirdi. Çocuklarına kavuşma umuduyla Diyarbakır annelerinin başlattığı harekete destek veren Muşlu aileler eylemini kararlılıkla sürdürüyor. HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler; "Evlat nöbetindeyiz", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.
Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu. Burada konuşan acılı baba Halit Altun, 12 yıldır çocuğunun hasretini çektiğini belirterek, "Tam 12 yıl, 12 gün değil. HDP ve PKK çocuklarımızı okuldan ve hayvanların peşinde aldı götürdü PKK'ya teslim etti. HDP sanmasın ki bu çocuklar sahipsizdir. Bizim çocuklarımız sahipsiz değildir. Biz 5 yıldır Van, Diyarbakır ve Muş'taki HDP il binaları önünde eylemimize devam ediyoruz. HDP size sesleniyorum, çocuklarımızı getirin. Ölüyse de sağsa da çocuklarımızı bize getirin. Getirmediğiniz müddetçe elimizi sizin yakanızdan bırakmayacağız. Bunun bilincinde olun" şeklinde konuştu.
Acılı anne Ayten Koçhan da, 8 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyleyerek, "Dön yavrum, yolup yol değil. Bir kişi daha teslim oldu yavrum. Gelin teslim olun. PKK ve HDP'den çocuğumu istiyorum. Yılanın başı HDP ve PKK'dır. Yeter, bu Kürt davası değil. Gelin devletimize sığının. Dağların başında, taşların dibinde, mağaralarda, deliklerde devlet kurulmaz yavrum. Bir bayrak olur, iki bayrak olmaz. Çocuğum gelse de ben yine bu eylemime devam edeceğim. Bir çocuk dağda kalana kadar ben eylemime devam edeceğim. Sen gelene kadar ben buradayım. Soğuk, kış ve kar demeden biz burada eylemimize devam ediyoruz. Ben ve babam rahatsızız oğlum. PKK ve HDP'nin yakasını bırakmayacağım" dedi. - MUŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Muş'ta HDP İl Başkanlığı önünde çocuklarını isteyen ailelerin eylemi devam ediyor - Son Dakika
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