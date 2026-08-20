Muş\'ta Cezalı Şahıs Yakalandı

Muş'ta hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kültür Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmada, "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemleri tamamlanan şahıs, ceza infaz kurumuna teslim edildi.