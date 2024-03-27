Muş\'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler eylemlerine devam ediyor

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor.
Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin DEM Parti il binası önündeki eylemi devam ediyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşmak ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı.
Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu. Anne Ayten Koçhan, PKK ve HDP'nin çocuk hırsızlığı yaptığını söyleyerek, yıllardır oğlundan haber alamadığını ve yolunu gözlediğini ifade etti. Anne Koçhan, "Biz burada eylemimize devam ediyoruz. Ben PKK ve HDP'den çocuğumu istiyorum. Bunlar çocuk hırsızları. Çocuklarımızı versinler. Yeter analar babalar ağladı. Evlat hasretine dayanamıyoruz. Oğlum sana sesleniyorum. Dön, yolu yol değil. Gelin devletimize sığının. Çocuk hırsızlarına hizmet etmeyin. Yeter artık. Onlar bizim ciğerimizi yaktılar. Allah onların ciğerini de yaksın. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Biz bir şey peşinde değiliz. Biz evlatlarımızın peşindeyiz" dedi.
Çocuğunu alana kadar eyleme devam edeceğini ifade eden baba Şemsettin Özcan da, 7 yıldır çocuğunu HDP'nin kaçırarak PKK'ya verdiğini ifade ederek, "HDP'nin önünde 5 yıldır eylem yapıyorum. Bunların çocukları okulda, benim çocuğum dağda. Ben bu çocuğu kabul etmiyorum. Bunlar Kürt davası değil. Bunlar Amerikalı ve İsrail'in adamı. Bunları (DEM) meclise sokmayın. Bunlar Müslüman değil. Bayrağımız ve Allah'ımız birdir, Peygamberimiz birdir. Çocuğuma da sesleniyorum. Eğer sesimizi duyursanız gelin teslim olun. Bu devlet hiç kimseye de zarar vermez. Bunlar hep sizi kandırıyorlar. Onların dediğine bakmayın. Şimdi Dem Partisi yapmışlar. Dem Partisi yerine İsrail partisi yapsalardı" şeklinde konuştu.
Anne Gülbahar Teker de "Ramazan ayında buraya geliyoruz. Biz HDP ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı getirsinler bize versinler. Yeter bu anneler babalar ağladığı. Bir çocuk dağda kalana kadar eyleme yine devam edeceğiz. HDP'den korkmuyorum. Burada 4 yıldır seni bekliyorum" ifadelerini kullandı. - MUŞ
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