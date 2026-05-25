Kayıp kadın için arama çalışmaları sürüyor

25.05.2026 16:21  Güncelleme: 16:25
Muş'un Cevizlidere köyünde ot toplarken tahta köprüden geçerken dereye kapılan 61 yaşındaki Gülsime Yıldız'ı arama çalışmaları, Batman sınırlarında 54 personel ve 12 araçla devam ediyor. 64 kilometrelik alanda sürdürülen aramalarda henüz iz bulunamadı.

Edinilen bilgilere göre, Muş ili merkez ilçesine bağlı Cevizlidere köyünde ikamet eden Gülsime Yıldız, 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 16.25 sıralarında ailesiyle birlikte ot toplamak amacıyla gittiği Cevizlidere köy deresinde, vatandaşların kendi imkanlarıyla kurduğu tahta köprüden geçmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek akıntıya kapıldı. Yıldız, kısa sürede gözden kayboldu. Şahsın kaybolduğu Cevizlidere Çayı'nın Batman'ın Sason ilçesindeki Sarı Çoban Çayı'na bağlanarak devam ettiği belirtilirken, kaybolduğu nokta ile baraj bölgesi arasında Muş sınırlarında 28 kilometre, Batman sınırlarında ise 36 kilometrelik alan bulunduğu öğrenildi. Toplam 64 kilometrelik arama bölgesi sektörlere ayrılarak günlük tarama planı oluşturuldu. Arama çalışmalarına AFAD koordinesinde jandarma, sağlık ekipleri, Batman Belediyesi ile çok sayıda arama kurtarma sivil toplum kuruluşu katılıyor.

Kaşyayla köyü mevkiinde sürdürülen çalışmalara AFAD'dan 3 araç 8 personel ve 4 gönüllü, jandarmadan 4 araç 22 personel, UMKE'den 1 araç 5 personel, itfaiyeden 1 araç 2 personel, Kızılay'dan 1 araç 4 personel, ANDA Arama ve Kurtarmadan 1 araç 10 personel ile Umut Kervanı Arama ve Kurtarmadan 1 araç 3 personel katıldı. Bölgede toplam 12 araç ve 54 personelle arama kurtarma faaliyeti yürütüldü.

Ekiplerin yaptığı incelemelerde, bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle su debisinin yükseldiği, arazinin sarp ve uçurumlarla kaplı olması sebebiyle kıyı taramalarında zorluk yaşandığı bildirildi. Çalışmaların dron destekli sürdürüldüğü belirtilirken, şu ana kadar kayıp vatandaşa ait herhangi bir iz veya emareye rastlanmadığı öğrenildi. - BATMAN

