Muş'ta Doğalgaz Patlaması Korkuttu - Son Dakika
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Muş'ta Doğalgaz Patlaması Korkuttu

Muş\'ta Doğalgaz Patlaması Korkuttu
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Muş'un Bulanık ilçesinde yaşanan doğalgaz patlaması, mahallede paniğe neden oldu. Can kaybı yok.

Muş'un Bulanık ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlaması mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Bulanık ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde Murat Karadağ'a ait evde meydana gelen doğalgaz patlaması, çevrede büyük paniğe neden oldu. Şiddetli patlamanın etkisiyle evde büyük hasar meydana gelirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, emniyet ve ilgili ekipler sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, hızlı ve koordineli müdahaleyle alevlerin çevredeki evlere sıçramasını önledi. Patlamanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alındı. Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını ifade etti. Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Yetkililerden doğalgaz uyarısı

Yaşanan olayın ardından yetkililer, vatandaşlara doğal gaz güvenliği konusunda önemli uyarılarda bulundu. Doğal gaz kokusu hissedilmesi durumunda elektrik düğmelerine kesinlikle dokunulmaması, ateş yakılmaması ve kıvılcım oluşturabilecek herhangi bir işlem yapılmaması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, ortamın havalandırılarak vakit kaybetmeden ilgili doğal gaz dağıtım şirketi ve acil durum ekiplerine haber verilmesi istendi.

Uzmanlar, doğal gaz kaynaklı tehlikelerin önüne geçebilmek için güvenlik kurallarına titizlikle uyulmasının hayati önem taşıdığına önem çekti.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Bulanık, Muş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta Doğalgaz Patlaması Korkuttu - Son Dakika

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