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Muş'ta feci kaza: Hurdaya dönen araçta 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muş'ta feci kaza: Hurdaya dönen araçta 2 kişi yaralandı

Muş-Hasköy kara yolunda meydana gelen kazada, orta refüje çarparak takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü ve yolcu, sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada ağır hasar alan otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Jandarma ve polis ekipleri trafik akışını kontrol altında tutarken, VEDAŞ ekipleri enerji keserek olası tehlikeleri önledi.

Muş\'ta feci kaza: Hurdaya dönen araçta 2 kişi yaralandı
08.01.2024 - 23:49,  Güncelleme: 00:16
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Muş'ta feci kaza: Hurdaya dönen araçta 2 kişi yaralandı

MUŞ - Muş- Hasköy kara yolunda meydana gelen kazada orta refüje çarparak takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Hasköy ilçesinden Muş'a seyreden 28 yaşındaki Ömer İnanç yönetimindeki 65 EY 570 plakalı otomobil, Havalimanı Kavşağı'na geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaçlara ve aydınlatma direğine çarparak karşı şeritte geçti.

Olay yerine çağrılan sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda araçta sıkışan sürücü İnanç ve 32 yaşındaki Fırat Koçar, araçtan çıkarıldı.

Ambulansla Muş Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılar burada tedavi altına alındı.

Ağır hasar alan ve kullanılamaz hale gelen otomobil, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Bölgede güvenliği sağlayan Jandarma ve polis ekipleri, trafik akışının kontrollü bir şekilde sağlarken VEDAŞ ekipleri ise yıkılan aydınlatma direğinde ki enerjiyi keserek olası tehlikenin önüne geçti.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta feci kaza: Hurdaya dönen araçta 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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