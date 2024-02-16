Muş'ta Jandarma Ekipleri Yolcu Otobüslerinde Emniyet Kemeri Denetimi Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Muş'ta Jandarma Ekipleri Yolcu Otobüslerinde Emniyet Kemeri Denetimi Yaptı

Muş\'ta Jandarma Ekipleri Yolcu Otobüslerinde Emniyet Kemeri Denetimi Yaptı

Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüslerinde seyahat eden yolcuların emniyet kemeri kullanımını denetledi. Denetimlerde yolculara emniyet kemeri kullanmanın önemi anlatılarak bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Yapılan denetimlerle trafik kazalarının önlenmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

16.02.2024 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta jandarma ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüslerinde seyahat eden yolcuların emniyet kemeri kullanımını denetledi.

Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, şehirlerarası yolcu otobüslerinde seyahat eden yolculara yönelik emniyet kemeri kullanımı kontrol edildi. Denetim esnasında yolculara emniyet kemeri kullanmanın önemi anlatılırken, bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Muş- Bingöl kara yolunun Yaygın beldesi bölgesinde yapılan denetime katılan jandarma personeli, yolcuları emniyet kemeri kullanmaları konusunda uyardı. Denetim sırasında yolculara yönelik yapılan konuşmalarda, trafik kazalarında emniyet kemeri takmayan sürücülerin otobüslerden fırlayarak ya da otobüslerin altında kalarak hayatlarını kaybettikleri vurgulandı.

Yapılan araştırmalarda, emniyet kemeri kullanımının trafik kazası kaynaklı ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 oranında azalttığını ifade eden jandarma ekipleri, yolcuları emniyet kemerinin önemi konusunda bilgilendirerek trafik kazalarının önlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Jandarma ekipleri, benzer etkinliklerle kamuoyunu bilinçlendirerek trafik kurallarına uyumun artırılmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini duyurdu.

Yapılan denetimlerden memnun olduklarını söyleyen otobüs sürücüsü Yüksel Doğan, denetimlerin kendi güvenlikleri için yapıldığını belirtti. Yolcuları emniyet kemeri konusunda uyardıklarını ifade eden Yüksel Doğan, yolcuların uyarıları dikkate aldığını ve kemerlerini taktıklarını kaydetti.

Ahmet Altıntaş isimli yolcu ise denetimlerin arttırılması gerektiğini belirterek, "Son zamanlarda otobüs kazaları artmaya başladı. Emniyet kemerine daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Bütün halkımızın buna duyarlı olması gerekiyor" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Jandarma, Muş, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta Jandarma Ekipleri Yolcu Otobüslerinde Emniyet Kemeri Denetimi Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 14:30:11. #1.12#
SON DAKİKA: Muş'ta Jandarma Ekipleri Yolcu Otobüslerinde Emniyet Kemeri Denetimi Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement