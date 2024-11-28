Muş'ta Kış Mevsimi İçin Hazırlık Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Muş'ta Kış Mevsimi İçin Hazırlık Toplantısı Yapıldı

Muş'ta Vali Avni Çakır başkanlığında kış tedbirleri üzerine gerçekleştirilen toplantıda, kış aylarında alınacak önlemler ve afet risklerini azaltma stratejileri değerlendirildi. Toplantıya kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum temsilcileri katıldı.

28.11.2024 19:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta kış mevsimine hazırlık toplantısı gerçekleşti

MUŞ - Muş'ta "Kış Tedbirleri Toplantısı", "Türkiye Afet Müdahale Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı", "İl Afet Risk Azaltma Planı ve "İl İdare Şube Başkanları Toplantısı" Vali Avni Çakır başkanlığında yapıldı.

Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün konferans salonunda düzenlenen toplantında, Muş genelinde kış mevsiminde alınacak önlemler ve trafik tedbirleri, afetlere müdahale, afet risklerini azaltmaya yönelik planlama ve tasarruf tedbirleri olmak üzere vatandaşa daha verimli ve hızlı hizmet sunma noktasında yapılması gerekenler görüşüldü.

Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün konferans salonunda düzenlenen toplantıda, kış mevsimi için alınan önlemler ve afet risklerini karşılamaya yönelik stratejiler masaya yatırıldı. Toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile emniyet, jandarma, sağlık, belediye ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri hazır bulundu.

Kış mevsiminde alınacak önlemler ve trafik tedbirleri, afetlere müdahale, afet risklerini azaltmaya yönelik planlama ve tasarruf tedbirleri olmak üzere vatandaşa daha verimli ve hızlı hizmet sunma noktasında yapılması gerekenler görüşüldü.

Vali Çakır, yaptığı konuşmada, Muş'un doğu batı karayoluna ev sahipliği yaptığını ifade ederek, kış mevsimine hazır olduklarını belirtti.

Vali Çakır, "Muş, yaygın bir yerleşim birimine sahip. Kış şartlarında vatandaşlarımızın en az derecede olumsuz etkilenmesi için alınması gereken tedbirlerin ve kuruluşlarımızın hazırlıklarını birazdan hep beraber değerlendireceğiz. Vatandaşlarımız acil durumlarda devletimizin hangi kurumuna ulaşmak istiyorsa ulaşacağı yer 112 Acil Çağrı Merkezi. İlgili kuruluşumuzda personellerimiz 7/24 çalışmakta. Yolda kalmış vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmak ve onları bekleme noktalarında sağlıklı bir şekilde intikal ettirmelerini sağlayacağız. Muş'un karla mücadele tecrübesi yüksek. İlgili kurum ve kuruluşlarımızın araç gereç kapasiteleri yüksek. AFAD, UMKE, kara yolları, emniyet ve jandarmanın araç ve gereçlerinde hiç bir sıkıntısı yok. Ayrıca vatandaşlarımıza kışlık lastiklerin takılması konusunda ikazlarımızı yapıyoruz" dedi.

Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Daştemir de toplantılarla ilgili sunum yaptı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Kamu, Muş, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta Kış Mevsimi İçin Hazırlık Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:35 AZ Alkmaar-Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu AZ Alkmaar-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
19:24 Sağlık Bakanlığı’ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların ’oltalama’ ile verilerini aldılar Sağlık Bakanlığı'ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar
18:50 Suriye’de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor
18:25 Körfez’in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara’da Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı Körfez'in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara'da! Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
08:18 Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere
07:44 Bomba iddia: En düşük emekli aylığı için 3 rakam belirlendi Bomba iddia: En düşük emekli aylığı için 3 rakam belirlendi
07:43 Greta Thunberg’ten skandal Kürdistan paylaşımı Greta Thunberg'ten skandal Kürdistan paylaşımı
07:29 100 milyon liralık boşanma davasında sular durulmuyor 100 milyon liralık boşanma davasında sular durulmuyor
07:22 İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes ihlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes ihlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız
07:16 Eski eşinden şiddet gören MasterChef Beyza’ya sürpriz isimden destek Eski eşinden şiddet gören MasterChef Beyza'ya sürpriz isimden destek
07:05 Ateşkes sonrası Hizbullah’tan ilk açıklama: Ellerimiz tetikte kalacak Ateşkes sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama: Ellerimiz tetikte kalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 20:35:10. #1.11#
SON DAKİKA: Muş'ta Kış Mevsimi İçin Hazırlık Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.