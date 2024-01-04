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Muş'un Varto Müftülüğü tarafından 'Kudüs ve Kudüs'ü anlamak' konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
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Muş'un Varto Müftülüğü tarafından 'Kudüs ve Kudüs'ü anlamak' konulu konferans düzenlendi

Muş'un Varto ilçesinde, Varto Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferans, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Konferansta, Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, Türkiye'nin Filistin'e destek verdiğini ve Müslümanların birlik olması gerektiğini vurguladı. Konferans, Varto Kız Kur'an Kursu öğrencileri ve 4-6 yaş grubu kursiyerlerin gösterisiyle sona erdi.

Muş\'un Varto Müftülüğü tarafından \'Kudüs ve Kudüs\'ü anlamak\' konulu konferans düzenlendi
04.01.2024 - 17:53,  Güncelleme: 17:55
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Muş'un Varto Müftülüğünce "Kudüs ve Kudüs'ü anlamak" konulu konferans düzenlendi.

Varto Kültür Merkezinde düzenlenen konferans, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, yaptığı konuşmada, "Bu kanayan Filistin yarasını, bu katliamı, bu soykırıma dur diyecek tek bir devlet vardır. O da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir, Türk ordusudur ve Müslüman millet biziz. Bunu herkes bilmelidir. Ayak seslerimiz yavaş yavaş duyulmaya başlandı. O küffarın tek olduğu gibi inşallah Müslümanlarda Türkiye'nin öncülüğünde tek bir millet olarak hareket ettiği zaman göreceksiniz bir tane Filistinlinin burnu kanamaz" dedi.

Varto Kız Kur'an Kursu öğrencileri ile 4-6 yaş grubu kursiyerlerin gösterisinin ardından konferans son buldu. - MUŞ

Kaynak: İHA
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Varto, Kudüs, Muş, 3.Sayfa, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muş'un Varto Müftülüğü tarafından 'Kudüs ve Kudüs'ü anlamak' konulu konferans düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'un Varto Müftülüğü tarafından 'Kudüs ve Kudüs'ü anlamak' konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
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