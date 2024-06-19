Muş'ta Kurban Bayramı Denetimleri

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Muş'ta Kurban Bayramı dolayısıyla jandarma ekipleri, Yaygın Beldesi ile Muş- Bingöl karayolunda denetim gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kurban Bayramı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimler sırasında toplamda 7 bin 850 araç kontrol edilirken, çeşitli trafik ihlallerinden dolayı 12 sürücü trafikten men edildi. Ayrıca, hız ve radar kurallarına uymayan 186 araca işlem yapılırken, trafik kurallarını ihlal eden 150 araca da cezai işlem uygulandı.

Jandarma ekiplerinin hem trafik güvenliğini sağlamak hem de bayram süresince vatandaşların huzurlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği bu denetimler, vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Ayrıca ekipler, denetim esnasında sürücülere çeşitli ikramlarda bulunarak bayramlarını kutladı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ekiplerimizce durdurulan araçlarda sürücülere emniyet kemeri takmaları, araç ile seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmamaları ve hız limitlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu" denildi. - MUŞ