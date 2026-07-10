Muş\'ta Nehirde Kaybolan Çocuk İçin Arama Başlatıldı

Muş'ta Murat Nehri'ne düşerek akıntıya kapılan 10 yaşındaki çocuğun bulunması için AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Muş merkeze bağlı Özdilek köyünde 10 yaşındaki Berat Karakaya, Murat Nehri'nde dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan çocuk gözden kaybolurken, ihbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, nehir ve çevresinde arama kurtarma çalışmalarını yoğun şekilde sürdürürken, olay yerinde güvenlik önlemleri de alındı.

Berat'ın akrabası Sedat Aktaş, "Berat Karakaya, benim yeğenim. Murat Nehri'ne düştü. Bizim yüreğimiz yaralı, ciğerimiz parçalanıyor. AFAD'ı çağırdık, geldi. Sağlık ekipleri, ambulans ve jandarma hepsi burada. Bütün köylü, bütün mahalle, herkes yardımımıza geldi. Ama elimiz kolumuz bağlı. Ne yazık ki çok acı bir durumla karşı karşıyayız" dedi. - MUŞ