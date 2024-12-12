Muş'ta Park Halindeki Otomobil Yandı - Son Dakika
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Muş'ta Park Halindeki Otomobil Yandı

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Muş'ta park halindeki Hyundai Accent otomobil aniden alev aldı, itfaiye müdahale etti.

12.12.2024 10:49
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Park halindeki otomobil aniden alev aldı

MUŞ - Muş'ta park halindeki bir otomobil aniden alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz Milli İrade Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde park halinde bulunan 10 PE 459 plakalı Hyundai Accent otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple aniden yanmaya başladı. Olayı fark eden otomobil sahibi, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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