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Muş Valisi Avni Çakır Başkanlığında Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Muş Valisi Avni Çakır Başkanlığında Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Muş Valisi Avni Çakır'ın başkanlığında Mahalli İdareler Seçimlerinin huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanması için Seçim Güvenliği Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, seçim günü, öncesi ve sonrası alınacak tedbirler görüşüldü. Vali Çakır, tüm ilçelerde seçim güvenliği toplantısının yapılması ve tüm kurumların Yüksek Seçim Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirmesi talimatını verdi.

Muş Valisi Avni Çakır Başkanlığında Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı
25.01.2024 - 18:36,  Güncelleme: 18:38
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Muş Valisi Avni Çakır'ın başkanlığında Mahalli İdareler Seçimlerinin huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanması için Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı.

Vali Avni Çakır başkanlığında Korkut Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, yerel seçimlerin ilde huzur ve güven ortamında sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi için seçim günü, öncesi ve sonrası alınacak tedbirler görüşüldü. Vali Çakır, tüm ilçelerde seçim güvenliği toplantısının yapılması ve tüm kurumların Yüksek Seçim Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmesi talimatını verdi.

Toplantıya Vali Yardımcıları Hasan Taş ve Mustafa Batuhan Alpboğa, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş, Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız, Korkut Kaymakamı ve Hasköy Kaymakam Vekili Ahmed Çelik ve kurum amirleri katıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Muş Valisi Avni Çakır Başkanlığında Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş Valisi Avni Çakır Başkanlığında Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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