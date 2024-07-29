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Muş'ta seyir halinde olan araç alev alev yandı

MUŞ - Muş'ta seyir halindeki hafif ticari araç yol ortasında alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre yangın, bugün akşam saatlerinde Muş- Bulanık karayolu üzerinde Karakale köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilmeyen hafif ticari araç, Bulanık istikametinden Muş'a doğru seyir halindeki bir araç bir anda alev aldı. Araç içerisinde bulunan kişiler can havli ile kendilerini dışarı attı. Haber verilmesi üzerine olay gerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede küle dönen araç kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, jandarma ekipleri ise yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.