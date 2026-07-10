Muş'ta Trafik Kazası: Üç Yaralı - Son Dakika
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Muş'ta Trafik Kazası: Üç Yaralı

Muş\'ta Trafik Kazası: Üç Yaralı
10.07.2026 00:47
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Bulanık'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Yaralıların durumu iyi.

Muş'un Bulanık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bulanık ilçesi Bahçelievler Mahallesi Malazgirt Bulvarı üzerindeki DSİ Kavşağı'nda gerçekleşti. Malazgirt istikametine seyir halinde olan Ü.N. yönetimindeki motosiklete, aynı yönde ilerleyen M.U. idaresindeki otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ü.N., yolcu B.M. ve otomobil sürücüsü M.U. yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta Trafik Kazası: Üç Yaralı - Son Dakika

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