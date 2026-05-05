Mustafa Bangiz\'e yeniden ağırlaştırılmış müebbet

Mersin'de Esra Asena Temir'i döverek ölümüne neden olan Mustafa Bangiz, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada bir kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, önceki kararında direnerek sanığın 'kadına karşı kasten öldürme' suçunu işlediğine hükmetti.

Olay, 29 Haziran 2023'te meydana geldi. Erkek arkadaşı Mustafa Bangiz tarafından darp edilen 27 yaşındaki Esra Asena Temir, kaldırıldığı hastanede beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Bangiz'in, Temir'i hastaneye götürmek yerine yol kenarına bıraktığı, genç kadının daha sonra yakınları tarafından hastaneye ulaştırıldığı ileri sürüldü. İlk yargılamada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Bangiz'in cezası, dosyanın taşındığı Yargıtay tarafından 'öldürme kastının kesin olarak ortaya konulamadığı' gerekçesiyle bozuldu. Yeniden görülen davada sanık, öldürme kastı olmadığını savunarak tahliyesini talep etti.

Temir ailesi ise sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme savcısının da aynı yöndeki mütalaasının ardından heyet, önceki kararında direnerek Bangiz'i yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. - MERSİN