Mustafa Sarıgül hakkındaki dosyada yetkisizlik kararı verildi, Ankara'ya gönderildi

Mustafa Sarıgül hakkındaki dosyada yetkisizlik kararı verildi, Ankara'ya gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında Mustafa Sarıgül hakkındaki dosya yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Dosyada suç örgütü kurma, çocuğun cinsel istismarı, aklama ve nitelikli cinsel saldırı suçlarından soruşturma yürütülüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından soruşturma yürütülmesi amacıyla hazırlanan tahkikat dosyası, yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Kaynak: İHA
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