Mustafakemalpaşa\'da Plastik Geri Dönüşüm Deposunda Yangın

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir plastik geri dönüşüm deposunda başlayan yangın şiddetli rüzgar sebebiyle Ziraat Odası'nın mısır deposuna da sıçradı. Bölgeye yakın ilçelerden takviye itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Mezbağalar bölgesinde Mustafakemalpaşa Belediyesi Fen İşleri şantiyesi yakınlarında bulunan bir plastik geri dönüşüm deposunda saat 16.30 sularında meydana gelen yangın şiddetli rüzgar sebebiyle Ziraat Odası'nın mısır deposuna da sıçradı. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar ilçenin birçok bölgesinden görüldü. Lastik ve plastiklerin olduğu depoda çıkan yangını söndürmek için bölgeye birçok itfaiye sevk edildi. Söndürme çalışmalarının halen devam ettiği yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı, olayda yaralananın olmadığı öğrenildi. - BURSA