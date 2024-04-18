Müşterilerin hesaplarından 205 milyon lira çalındı, 4'ü banka personeli, 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Müşterilerin hesaplarından 205 milyon lira çalındı, 4'ü banka personeli, 8 şüpheli tutuklandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2021 yılından Nisan 2024'e kadar müşterilerin hesaplarından parça parça toplam 205 milyon lirayı tanıdığı kişilere aktaran 4'ü banka personeli, 8 şüpheli tutuklandı.

18.04.2024 14:36  Güncelleme: 15:00
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Denizbank şubesinde, müşterilerin hesaplarından 205 milyon lira çalınmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şube müdürü Rahşan Eylem Bulut, müdür yardımcısı Utku Erdem ve 2 banka personelinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli, tutuklandı.

SEÇİL ERZAN VAKASI SONRASI DENETİMLER ARTTI

Futbol dünyasının ünlü isimlerinin adının karıştığı dolandırıcılık olayı ile gündeme gelen Denizbank yönetimi, bütün şubeleri üzerinde denetim ve incelemelerini artırdı. Genel müdürlük uzmanları tarafından yapılan incelemeler sırasında bankanın Side Şube Müdür Yardımcısı Utku Erdem'in hesabında olağan dışı hareketlilik tespit edilince müfettiş görevlendirildi. Banka müfettişleri, nisan ayı başında şubeye gelerek soruşturma gerçekleştirdi.

250 MİLYON LİRA BUHAR OLDU

Müfettişlerin yaptığı inceleme ve soruşturma sonucunda Utku Erdem'in, 2021 yılından Nisan 2024'e kadar müşterilerin hesaplarından parça parça toplam 205 milyon lirayı tanıdığı kişilere aktardığı tespit edildi. Bu kişilerin daha sonra paraları, yeniden Utku Erdem'in hesabına gönderdiği belirlendi.

BANKA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bankanın, suç duyurusunda bulunması sonrası Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ekibi, şube müdürü Rahşan Eylem Bulut, müdür yardımcısı Utku Erdem ve 2 banka personeli ile Utku Erdem'in yakın arkadaşı olduğu tespit edilen 4 şüpheliyi, 6 Nisan'da gözaltına aldı.

KRİPTO PARA BORSASINDA KAYBETMİŞ

Şüphelilerden Utku Erdem ifadesinde; 2021 yılından bu yana müşterilerin hesabından fark edilmeyecek şekilde paraları alıp, arkadaşlarına gönderdiğini, daha sonra bu paraların kendi hesabına geri geldiğini, toplanan paraları yurt dışında sanal bahis sitelerinde ve kripto para borsalarında kaybettiğini söylediği öğrenildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, 8 Nisan'da adliyeye sevk edildi. İfadeleri sonrası şüpheliler, tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Müşterilerin hesaplarından 205 milyon lira çalındı, 4'ü banka personeli, 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Ender Kervancıoğlu: Bir de şeriat gelsin diyenler var. Nerden baksan ülkenin üçte biri, bir eli kesilmiş vaziyette dolaşır. 114 9 Yanıtla
  • Ali Gültekin: Adaletin olmadığı ülkede normal değil mi. Korkmuyor ki yapan. Zamanında Antep'ten baklava çalan çocuk yıllarca hapis cezası almıştı, aynı yıllarda Demirel'in yeğenleri dolandırdıkları bankalar için 3.5 ay ceza almıştı. Biz kime güvenecez AĞAM PAŞAM 66 2 Yanıtla
  • Şenol Mirza: 40 milyon çalan 8 yıl hapis aldı cik normal 49 1 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: bu tip olaylar neden hep Denizbank' ta oluyor ? ilginç değil mi ? 29 0 Yanıtla
  • Eski Tüfek.: Benim bankacım işini bilir ,yiyin beylerr yiyinn..tıksırıncaya kadar yiyin..:)) 12 0 Yanıtla

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