Mersin Mut\'ta yangın: 15 dönüm bahçe zarar gördü

Mersin'in Mut ilçesinde çıkan bahçe yangınında yaklaşık 15 dönüm arazi zarar gördü.

Yangın, ilçeye bağlı Kurtsuyu Mahallesi sınırlarına meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark edenlerin bilgi vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Mut Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın çevredeki alanlara sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yangında İhsan Tekin'e ait olan yaklaşık 15 dönüm bahçenin zarar gördüğü, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi. - MERSİN