Devrilen kamyon hurdaya döndü, sıkışan sürücü kurtarıldı - Son Dakika
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Devrilen kamyon hurdaya döndü, sıkışan sürücü kurtarıldı

Devrilen kamyon hurdaya döndü, sıkışan sürücü kurtarıldı
08.07.2026 12:25  Güncelleme: 12:27
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Mersin'in Mut ilçesinde sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde sebze yüklü kamyon devrildi, sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Mut - Karaman karayolu Alahan mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mut istikametine seyir halinde olan E.B. idaresindeki 80 AFS 099 plakalı sebze yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen kamyon altında sıkışıp kalan sürücü Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Mersin, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Mut, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen kamyon hurdaya döndü, sıkışan sürücü kurtarıldı - Son Dakika

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