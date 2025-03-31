Myanmar'da Depremde Ölü Sayısı 2056'ya Yükseldi - Son Dakika
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Myanmar'da Depremde Ölü Sayısı 2056'ya Yükseldi

Myanmar\'da Depremde Ölü Sayısı 2056\'ya Yükseldi

Myanmar'daki depremlerde ölü sayısı 2056'ya ulaşırken, ulusal yas ilan edildi ve 8 milyon dolar yardım çağrısı yapıldı.

31.03.2025 17:01
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Myanmar'da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 56'ya yükseldi. Ülkede bir haftalık ulusal yas ilan edildi.

Myanmar'da Cuma günü meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ülkedeki askeri yönetim tarafından yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 56'ya yükseldiği, yaralı sayısının 3 bin 900 olduğu belirtildi. Açıklamada, en az 270 kişinin ise hala kayıp olduğu aktarıldı. Myanmar yönetimi, yıkıcı deprem ve yaşanan can kayıpları nedeniyle bir haftalık ulusal yas ilan etti, 6 Nisan'a kadar bayrakların yarıya indirileceği açıklandı.

DSÖ'den 8 milyon dolarlık yardım çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkililerinden yapılan açıklamada, Myanmar'daki hastanelerin bir kısmının kullanılamaz hale geldiği, diğer hastanelerin ise yaralılar ve cansız bedenlerle dolduğu belirtildi. En az 3 hastanenin tamamen hizmet dışı kaldığı, 22'sinin ise kısmen hasar gördüğü ve tam kapasite hizmet veremediği kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü, Myanmar için 8 milyon dolarlık acil yardım çağrısında bulundu.

Çok sayıda ülke yardım gönderiyor

Çok sayıda ülke Myanmar'a arama ve kurtarma ekibi, sağlık personeli, gıda paketleri ve diğer temel ihtiyaçları kapsayan yardım paketleri gönderdi. Hindistan, ABD, Vietnam, Güney Kore, Tayland, Rusya, Japonya, Singapur, Malezya, Tayvan, Filipinler ve Yeni Zelanda, yardım gönderdiklerini duyurdu. ABD ve Güney Kore uluslararası kuruluşlar aracılığıyla 2 milyon dolarlık insani yardımda bulunacağını açıkladı. - NAYPYİDAW

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Myanmar'da Depremde Ölü Sayısı 2056'ya Yükseldi - Son Dakika

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