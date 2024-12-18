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Nakliyeciler Arasında Kavga

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Kırşehir Şeker Fabrikası'nda sıra yüzünden nakliyeciler kavga etti, yönetim randevu sistemini savundu.

18.12.2024 16:15
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Nakliyeciler sıra yüzünden kavga etmiş

Şeker Fabrikası Genel Müdürü Yavuz Erence:

"Üretici randevu sistemiyle pancarı bırakıyor"

KIRŞEHİR - Kırşehir Şeker Fabrikası'nda şeker pancarı teslimatı sırasında nakliyeciler arasında sıra beklememe tartışması kavgaya dönüşmesi sonrasında fabrika yönetimi açıklama yaparak, olayların nakliyecilerden kaynaklandığını belirtti.

Şeker Fabrikası Genel Müdürü Yavuz Erence, düzenlediği basın toplantısında fabrika çıkan kavga ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erence, fabrikanın Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Ankara ve Aksaray bölgelerinden şeker pancarı alımı yaptığını belirterek, çiftçilerle randevu sistemi üzerinden çalıştıklarını söyledi. Çiftçinin pancarı randevu sistemiyle teslim ettiğini aktaran Erence, "Çiftçimiz bu sisteme uyarak pancarını düzenli bir şekilde teslim ediyor" dedi.

"4-5 kişilik grup sıra beklemek istemedi"

Nakliyecilerin fabrika yönetimi tarafından belirlenmeyen bir alana şeker pancarı döktüğünü belirten Erence, "Nakliyecilerden 4-5 kişilik bir grup sıraya girmeyi reddetti. Yapılan uyarılar üzerine tartışma çıktı ve bu tartışma yumruklaşmaya dönüştü" diye konuştu.

Olay sonrasında fabrikada bulunan çiftçilerden Rasim Tilki ve Faruk Erdoğan ise, fabrika yönetiminden memnun olduklarını ve herhangi bir sorun yaşamadıklarını ifade etti.

Kaynak: İHA

Kırşehir, 3-sayfa, Ekonomi, Olaylar, Tarım, Hukuk, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nakliyeciler Arasında Kavga - Son Dakika

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