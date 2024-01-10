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Nallıhan-Ankara Karayolu'nda Kayalar Yola Düştü - Son Dakika
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Nallıhan-Ankara Karayolu'nda Kayalar Yola Düştü

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yoğun yağmur sonrası meydana gelen toprak kayması sonucu, Nallıhan-Ankara Karayolu üzerinde kayalar yola düştü. Sürücüler, kayalar yüzünden yoldan geçmekten korktuklarını belirterek, sorunun çözüme kavuşturulmasını bekliyorlar. Vatandaşlar, yağışlar sonrası kayalık alandan kopan kaya parçalarının yola düşmesinin sürücüleri tedirgin ettiğini ifade ederek, önlem alınmasını istiyorlar.

Nallıhan-Ankara Karayolu\'nda Kayalar Yola Düştü
10.01.2024 - 10:20,
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yağan yoğun yağmur sonrası Kuş Cenneti civarı ve Nallıhan-Ankara Karayolu üzerinde toprak kaymasından dolayı kayalar yola düştü.

Yola düşen kayalar yüzünden, araçları ile yoldan geçmekten korktuklarını belirten sürücüler, bu sorunun çözüme kavuşturulmasını beklediklerini ifade ediyorlar.

Yola belirli aralıklarla düşen taş parçaları nedeniyle sıkıntı çektiklerini dile getiren vatandaşlar, özellikle yağışlar sonrası kayalık alandan kopan kaya parçalarının yola düşmesinin sürücüleri tedirgin ettiğini ifade ederek, önlem alınmasını istedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Nallıhan-Ankara Karayolu'nda Kayalar Yola Düştü - Son Dakika


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