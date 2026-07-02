Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki bir mahallede arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Nallıhan ilçesi Uluköy Mahallesi'nde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple arazide yangın çıktı. Yangını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye, orman, polis ve belediye ekipleri olay yerine sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de yardımıyla yangın büyümeden söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA
Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'da arazide çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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