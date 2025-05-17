Nallıhan\'da Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, otomobil ile kamyonunun kafa kafaya çarpışması sonucu, bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nallıhan- Bolu yolunda otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemelerin ardından, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin ise yaralandığı tespit edildi. Yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA