Nallıhan'da sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı
ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde gerçekleşen sağanak yağış cadde ve sokaklarda taşkınlara neden olurken vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde başlayan kuvvetli sağanak yağış hayatı felç etti. Yağan yağış sonrası pazarcı esnafı zor anlar yaşadı yollar yoğun yağışın etkisiyle su altında kaldı. Yağan yağmurda ıslanan vatandaşlar sığınacak yer aradı. Ekiplerin yağışa karşı müdahalesi devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Nallıhan'da Şiddetli Yağış Hayatı Etkiledi - Son Dakika
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