Hatay'da narenciye bahçesine uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Dörtyol ilçesi Yeşiltepe mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak narenciye bahçesine uçtu. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı şahıs olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Narenciye Bahçesine Uçan Araçta Yaralı - Son Dakika
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