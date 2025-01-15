Narin Güran cinayeti davasında müebbet alan anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti - Son Dakika
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Narin Güran cinayeti davasında müebbet alan anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itirazda bulundu.

15.01.2025 18:23
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Narin Güran cinayeti davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itirazda bulundu.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçe ile müvekkilinin tahliyesini talep etti.

DİLEKÇE 9. AĞIR CEZAYA GÖNDERİLDİ

İtirazı değerlendiren 8. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dilekçenin Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Öte yandan Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna bir süre önce itirazda bulunan avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz'ın sunduğu dilekçeyi de aynı gerekçeyle yetkili 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Narin Güran cinayeti davasında müebbet alan anne Yüksel Güran\'ın avukatları harekete geçti
Kaynak: AA

Narin Güran, Diyarbakır, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran cinayeti davasında müebbet alan anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • İbrahim Akpıçak:
    siz kimi kurtarmaya çalışıyorsunuz ne olduysa o karının yüzünden oldu bence 61 0 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Bunun savunmasını yapan Avukat hangi gerekce ile tutukluluğuna itiraz ediyor... Narin'n neden öldürüldü daha belli değil . Sebep nedir ? 46 0 Yanıtla
  • Turan Oluc:
    avukat haklı olay daha tam çözülmeden muhebbet hapis cezası verildi maalesef ki avukatların vicdanları yok 3 38 Yanıtla
  • Çelikk:
    boş kadın 20 2 Yanıtla
  • Cruel Runeblue:
    katil abisi enes tum aile onu korumak icin yakti kendilerini... 16 1 Yanıtla
  • Akın Tosunoğlu:
    müebbet anneye ödül asılması lazım bulatillerin 11 0 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    aynen itiraz edelim böyle ceza mı olur. tek kişilik hücreye girmeli 10 0 Yanıtla
  • Yasin KIRBOĞA:
    bu kadın eninde sonunda gerçekleri itiraf edecek 5 0 Yanıtla
  • TÜRKÜM BEN:
    Narin kızın katili buluncaya kadar ben olsam tüm sülaleyi içeri tıkardım.... 3 0 Yanıtla
  • kizilkaya 06:
    Avk degilmi namusluyuda. savunuyor namussuzuda 2 0 Yanıtla
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