Narin Güran cinayeti davasında tanıklar dinleniyor

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Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasının ikinci gününde tanıkların dinlenmesine devam edilirken, yaşı küçük çocukların ifadeleri gözlem odasında pedagog eşliğinde alındı.

Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde dün başlayan ve ikinci gününde devam eden ilk duruşmada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar ile tanıklar mahkeme salonuna getirildi. Sanık ve tanık avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, sanıklardan sonra tanıkların dinlenmesi devam ediyor. Tanıklar arasında bulunan yaşı küçük çocukların ise gözlem odasında pedagog eşliğinde ifadeleri alındı.

İfadesi alınırken ağladı

Narin'in 7 yaşındaki kardeşi tanık M.E. Güran, "15.00 gibi yengem geldi. Narin camiye giderken Enes ağabeyimle oyun oynuyorduk. Ben annemin, o da kendi telefonuyla oynuyordu. Saat 16.00-17.00 gibi aşağı bakkalın yanına gittim. Annem işini bitirmişti. Uyandığımda annem evdeydi, hatırladığım kadarıyla ağabeyim evdeydi. Kardeşim Eren, Hediye yengenin geldiğini söyledi, elbiseleri bıraktı. Daha sonra bir tarafta ben, bir tarafta ağabeyim köyde soruyorduk. Okulun kamerasına bakarken saat 20.30-21.00 arasındaydı. Salim amcamı okulun yanında gördüm. Daha sonra evlerine gittik, Gizem Güran kapıyı açtı. Nevzat onlar da dışarı çıktı. Hediye yenge eve geldiğinde kapıyı Eren açtı. Ben o sırada evde yatıyordum. Salim amcam bize gelmedi. Narin, dışarıdan geldiğinde tek başına kapıyı açabiliyor, açamazsa kapıya çalıyor" dedi.

Narin'in kardeşi M.E. Güran ifadesi alınırken ağlamaya başladı. Mahkeme başkanı, ağlayan çocuğun ifadesini yarım bırakarak diğer tanıkları dinlemeye başladı.

9 yaşındaki tanık M.K. ise, "Narin'i kaybolduğu gün camide gördüm. Eve geldim, dinlendim. Narin'in caminin ardından bakkaldan çıktığını gördüm. Bir de sarı ot toplarken gördüm" diye konuştu.

Salim Güran'ın kızı 16 yaşındaki G. Güran ifadesinde, "Çarşıya gittik, 14.30 gibi eve geldik. Babama yemek hazırladık. Aldığımız elbiseleri babamıza gösterdik. Babam yemek yedi, sonra uyudu. Saati tam hatırlamıyorum. Sonra 15.30 gibi çıktı. Babam evden çıktıktan sonra biz evde kaldık. Olay günü Enes evimize hiç gelmedi. Ben de hiç evden çıkmadım. Nevzat'ın babamla araları iyiydi, birlikte vakit geçirirlerdi. Narin kaybolduktan sonra babam hiç eve gelmedi" şeklinde konuştu.

Tutuklu kadın tanık Maşallah'ın kızı 16 yaşındaki M. Güran da, "Annemler çok ifadeye gitti. Herkes herkesten şüpheleniyordu. Olayın olduğu gün Narin bizim eve geldi. Annem ablama sordu 'Kim geldi?' diye. 'Narin geldi' dedi. Narin'in yanına gitmedim. Gözaltına alınmadan önce 17.40 bilinç altıma yerleşmişti. Köylüler bu saatleri söyleyince bilinç altıma yerleşti. Enes, İstanbul'a götürülüp geldikten sonra bize geldi. Ama psikolojisi bozuk olduğu için hiç konuşmadım" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR