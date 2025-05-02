Narin Güran Cinayetinde 15 Sanık Mahkeme Önünde - Son Dakika
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Narin Güran Cinayetinde 15 Sanık Mahkeme Önünde

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında 15 sanık üçüncü kez hakim karşısında.

02.05.2025 22:44
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Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanık üçüncü kez hakim karşısında

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk, üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme savcının, esas hakkındaki mütalaayı okumasıyla başladı.

Merkez Bağlar ilçesindeki Narin Güran cinayetine ilişkin "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan tutuklu sanıklar Maşallah, Fuat ve Birsen Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Hediye Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran, çocuklar R.A. ve İ.K. (17), Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, savcının esas hakkında mütalaayı okumasıyla başladı.

Savcı, 29 Nisanda celse arasında hazırladığı 10 sayfalık mütalaayı Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesine sunmuştu. Mütalaada, Narin Güran'ın kaybolduğu ihbarının ardından başlatılan arama çalışmaları ve yürütülen soruşturma ile bu süreçte yaşanan gelişmelere yer verilmişti. Cumhuriyet savcısının sunduğu mütalaada sanıkların 6 aydan 5 yıla kadar ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran Cinayetinde 15 Sanık Mahkeme Önünde - Son Dakika

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