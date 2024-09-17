Narin Güran Cinayetinde 3 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinde jandarma ifadeleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolduktan sonra cansız bedeni 8 Eylül günü Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturma kapsamında "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan Narin'in amcası Fuat Güran'ın eşi H.G., İ.K. ve Ş.K., jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Narin'in cinayetine ilişkin aralarında annesi, ağabeyi, amcaları ve yakınlarının da bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı. - DİYARBAKIR
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