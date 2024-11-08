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Narin Güran Davasında Baba Fenalaştı

Narin Güran Davasında Baba Fenalaştı

Dava sırasında tanıkların ifadeleriyle sinir krizi geçiren baba Arif Güran hastaneye kaldırıldı.

08.11.2024 10:58
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Narin Güran cinayeti davasının ilk duruşması ikinci gününde devam ederken tanıklar dinlendiği esnada duydukları karşısında sinir krizi geçirerek mahkeme salonundan çıkan baba Arif Güran fenalaşınca ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde dün başlayan ve ikinci gününde devam eden ilk duruşmada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar ile tanıklar mahkemeye getirildi. Sanık ve tanık avukatlarının da hazır bulunduğu mahkemede sanıklardan sonra tanıkların dinlenmesi devam edilirken baba Arif Güran duydukları karşısında sinir krizi geçirerek mahkeme salonundan ayrıldı. Arif Güran, mahkeme salonundan çıktıktan sonra fenalaştı. Bunun üzerine adliye yakınlarında bekleyen ambulans çağırıldı. Arif Güran, sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Arif Güran, Diyarbakır Adliye Sarayı önüne getirilen ambulans ile tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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