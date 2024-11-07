Narin Güran Davasında Salon Yetersizliği

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Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasının görüldüğü salonun dolması nedeniyle bazı avukatlar içeri giremedi.

Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün ilk duruşması görülen davada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar ile tanıklar mahkeme salonuna getirildi. Sanık ve tanık avukatlarının da hazır bulunduğu mahkemede yargılama başladı. Salonun dolması nedeniyle içeri giremeyen avukatlar, "Avukatları içeri alın" sloganları attı. - DİYARBAKIR