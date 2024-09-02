Narin Güran'ın babasının amcasının evi ve arabasında arama yapıldı - Son Dakika
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Narin Güran'ın babasının amcasının evi ve arabasında arama yapıldı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın soruşturması devam ederken, babasının amcasının evinde ve arabasında jandarma ve polis ekipleri tarafından arama yapıldı.

02.09.2024 16:19
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, babasının amcasının evi ve arabasında arama çalışması yapıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustosta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Güran'ı arama çalışmaları 13'üncü gününde devam ederken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca Salim Güran, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Salim Güran, daha sonra tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine nakledildi.

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EVİ İLE ARABASI ARANDI

Güran olayına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Bugün öğlen saatlerinde Narin Güran'ın babasının amcası olan A.R.G.'nin merkez Kayapınar ilçesindeki evine gelen jandarma ve polis ekipleri burada ev ile arabada arama çalışması yaptı. Dün Güran'ın evinin arkasındaki mısır tarlasında arama çalışması yürütülmüştü.

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GÖZALTINA ALINAN AĞABEYİ SAVUNMUŞTU

Öte yandan; A.R.G. geçtiğimiz günlerde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Narin'in ağabeyi E.G. hakkında şunları söylemişti: "Çocuğumuz çok duyarlı ve temiz bir çocuk. Büyüklere karşı gayet saygılı bir çocuk. O çocukla ilgili herhangi bir şüpheniz olmasın. Yukarıdan amcasına doğru koşuyor. Amcasına 'Benim bacım kayboldu' diyor. Onun elinde telefonu vardı. Yengesi ile amcasının yanında telefonunu yere çakıyor. Amcasına hiçbir şey söyleyemediği için artık kendini ısırıyor, kendine zarar veriyor. Onun zararı kendine. Herhangi bir şey yapacak biri değil."

Narin Güran\'ın babasının amcasının evi ve arabasında arama yapıldı
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Türkiye, 3-sayfa, Güncel, Bağlar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran'ın babasının amcasının evi ve arabasında arama yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • husl shoklook: NARIN NERDE??? INSALLAH SAG SALIM KAVUSURUZ AMA 13 GÜN OLMUS.... ALLAHIM SABIRLAR VERSIN.. O KESIN GIZLENIYORDUR BIR YERDE... :/ YINE UMUT VARDIR... 23 3 Yanıtla
  • Sabri İnce: Böyle durumlards ilk 24 saat çok önemlidir ,sizin önem vermediğiniz bilği ,metaryel adli tıp tarafından çok değerli olabilir . Olayın üzerinden günler geçmiş anne daha önce söylemediği bilğiyi veriyor. Baba evi amca evi 13 gün sonra aranıyor ,bence çok geç ,ne delil kaldı nede alet edavat hepsi bozuldu kayboldu . ... 19 0 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk: yediler çocuğun başını 6 0 Yanıtla

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