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Narkogüç-45 Operasyonu'nda 109 kilogram kokain ele geçirildi - Son Dakika
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Narkogüç-45 Operasyonu'nda 109 kilogram kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonlara yönelik gerçekleştirilen 'Narkogüç-45 Operasyonu'nda 109 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı. Operasyon sonucunda Edirne'de yakalanan bir çekici ve dorsede yapılan aramada 67 paket halinde toplam 109 kilogram kokain bulundu. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Narkogüç-45 Operasyonu\'nda 109 kilogram kokain ele geçirildi
24.01.2024 - 15:22,  Güncelleme: 15:24
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonlara yönelik gerçekleştirilen "Narkogüç-45 Operasyonu"nda 109 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Edirne'de yakalanan çekici ve dorsede 109 kilogram kokain ele geçirildi. Polis ekiplerinin dorse içinde farklı noktalarda yaptığı aramada 67 paket halinde kokain bulunması üzerine 1 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonlara yönelik gerçekleştirilen 'Narkogüç-45 Operasyonu'nda 109 kilogram kokain ele geçirildi. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ister ulusal, ister uluslararası olsun ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye, onlara hayatı zehretmeye kararlıyız. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan adli projeli dosya kapsamında Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğünün desteğiyle uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonlara yönelik yürütülen ortak çalışma sonucu Edirne'de yakalanan bir çekici ve dorsede yapılan aramada 67 paket halinde toplam 109 kilogram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu madde nakli ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğü personelimizi tebrik ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Narkogüç-45 Operasyonu'nda 109 kilogram kokain ele geçirildi - Son Dakika


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