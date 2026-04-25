Narkorehber faaliyetleri kapsamında Erzincan\'da bilgilendirme semineri

Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen narkotikle mücadele çalışmaları kapsamında önemli bir bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Narkorehber Faaliyetleri" çerçevesinde Erzincan Belediye Sarayı Konferans Salonu ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda iki ayrı oturum halinde seminer düzenledi.

Düzenlenen eğitim programlarına kamu ve özel sektörde görev yapan özel güvenlik görevlileri ile il genelinde bulunan yabancı uyruklu şahıslar katıldı. Faaliyetlerde, kolluk kuvvetlerinin haber alma kaynaklarının güçlendirilmesi ve özellikle genç nesillerin uyuşturucu tehlikesinden korunması hedeflendi.

Seminerlerde toplam yaklaşık 1056 katılımcıya, narkokaan, narkogöçmen, uyuma ve narvas projeleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Ayrıca katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtılarak farkındalığın artırılması amaçlandı. - ERZİNCAN