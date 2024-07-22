Narkotik dedektör köpeği aracın kaputuna gizlenmiş 500 gram metamfetamin buldu - Son Dakika
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Narkotik dedektör köpeği aracın kaputuna gizlenmiş 500 gram metamfetamin buldu

Samsun'da yapılan takip sonucu narkotik polisi tarafından bir otomobilde yapılan aramada, dedektör köpeği sayesinde aracın kaputunun altında gizlenmiş 500 gram metamfetamin ele geçirildi. İlgili olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

22.07.2024 23:04
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Narkotik dedektör köpeği aracın kaputuna gizlenmiş 500 gram metamfetamin buldu

SAMSUN - Samsun'da narkotik polisi tarafından yapılan takip sonucu dedektör köpeği ile bir otomobilde yapılan aramada 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucu İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Samsun- Ankara karayolunda bir otomobili durdurarak arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği ile araçta yapılan aramada ön kaputun alt kısmına gizlenmiş poşet içinde 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Narkotik dedektör köpeği aracın kaputuna gizlenmiş 500 gram metamfetamin buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Narkotik dedektör köpeği aracın kaputuna gizlenmiş 500 gram metamfetamin buldu - Son Dakika
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