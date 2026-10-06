Narkotik ekipleri Samsun'da İlkadım ve Canik'te 2 şüpheli hakkında adli işlem başlattı - Son Dakika
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Narkotik ekipleri Samsun'da İlkadım ve Canik'te 2 şüpheli hakkında adli işlem başlattı

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Narkotik ekipleri Samsun\'da İlkadım ve Canik\'te 2 şüpheli hakkında adli işlem başlattı
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İlkadım ve Canik'te uyuşturucu operasyonu düzenleyen narkotik ekipleri, Samsun'da 2 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. İlkadım'da metamfetamin, sentetik kannabinoid, sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca, Canik'te ise 51 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Samsun'da narkotik polisinin İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlkadım ve Canik ilçelerinde çalışma gerçekleştirdi. İlkadım ilçesinde B.Ç.'nin (44) ikametinde yapılan aramada 8,35 gram metamfetamin, 0,85 gram sentetik kannabinoid, 2 adet sentetik ecza ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Canik ilçesinde ise S.Ö.'nün (31) ikametinde yapılan aramada 51 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
Narkotik SuçlarGüvenlikNarkotik3. SayfaİlkadımSamsunGüncelCanikSon Dakika

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