Narkotik ekiplerinden rekor: 112 kilonun üzerinde metamfetamin ele geçirildi
Evi zehir fabrikasına çevirmişler
İZMİR - İzmir'de bir adrese gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tam 112 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucu ele geçirilen metamfetamin miktarının İzmir'de rekor yakalama olduğu belirtildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde bir evde, aralarında yabancı uyruklu şahısların da bulunduğu şüphelilerin uyuşturucu madde imalatı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan izinle belirlenen adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, kristal ve sıvı halde olmak üzere toplam 112 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.
Görüntüler mide bulandırdı
Öte yandan adeta zehir fabrikasında çevrilen evde inceleme yapan polis ekipleri, evin neredeyse her odasında metamfetamin maddesi üretimi yapıldığını fark etti. Zehir fabrikasına çevrilen evde metamfetamin maddesi üretilen tencere ve ev gereçleri görüntülendi.
5 şüpheli gözaltında
Operasyon kapsamında, aralarında 2 yabancı uyruklu şahıs bulunan toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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