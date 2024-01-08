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NASA, 1972'den bu yana ilk Ay misyonuna başlıyor - Son Dakika
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NASA, 1972'den bu yana ilk Ay misyonuna başlıyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 1972 yılından bu yana ilk Ay misyonuna başlıyor. 23 Şubat Cuma günü Ay'a inmesi planlanan ilk ticari iniş aracını taşıyan Vulcan Centaur roketi bugün Florida'dan fırlatıldı. NASA'nın Astrobotic Peregrine adlı iniş aracı, Ay'da tur atan ilk ABD robotu olacak.

NASA, 1972\'den bu yana ilk Ay misyonuna başlıyor
08.01.2024 - 12:46,
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 1972 yılından bu yana ilk Ay misyonuna başlıyor. 23 Şubat Cuma günü Ay'a inmesi planlanan ilk ticari iniş aracını taşıyan Vulcan Centaur roketi bugün Florida'dan fırlatıldı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bugün ilklere imza atmak üzere yeni bir Ay misyonu başlattı. 1972 yılından sonra ilk kez Ay'a iniş misyonunu gönderen NASA'nın Astrobotic Peregrine adlı iniş aracını taşıyan Vulcan Centaur roketi bugün Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatıldı. Yerel saatle 02.18 sıralarında başarıyla fırlatılan Vulcan roketini taşıyan Astrobotic Peregrine, NASA'nın Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) girişimi çerçevesinde aya bilimsel ekipman götürecek. Ekipmanlar arasında milyonlarca kişinin severek takip ettiği ABD bilim kurgu dizisi Star Trek'in (Uzay Yolu) ekibinden hatıralar da bulunuyor.

Uzay aracı, Ay'da tur atan ilk ABD robotu olacak.

Astrobotic Peregrine başarıyla Vulcan roketinden ayrıldı

Vulcan roketinin geliştirici firması United Launch Alliance (ULA) Sözcüsü Amanda Sterling, Peregrine Ay'a iniş aracının kendisini uzaya taşıyan Vulcan Centaur roketinden 51 dakika 6 saniyelik bir sürede başarıyla ayrıldığını duyurdu.

ULA CEO'su Troy Bruno ise "Çok heyecanlıyım. Bu ekiple gurur duyuyorum. Uzun yıllar süren sıkı bir çalışma oldu. Ay'a geri dönüyoruz. Ekibimiz çok iyi bir iş çıkardı. Bu duyguyu tarif etmek imkansız" dedi.

Astrobotic Peregrine'nin 23 Şubat tarihinde Ay'a yumuşak iniş yapması beklenirken, bu süreye kadar eliptik bir yörüngede yolculuk yapacak. - FLORIDA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa NASA, 1972'den bu yana ilk Ay misyonuna başlıyor - Son Dakika


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