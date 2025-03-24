Nasser Hastanesi'ne Saldırı: 5 Ölü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Nasser Hastanesi'ne akşam saatlerinde düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Nasser Hastanesi'ne dün düzenlediği saldırıda bilanço arttı. Han Yunus kentinde bulunan hastanedeki saldırı sonucu hayatını kaybeden sivillerin sayısı 5'e yükseldi. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının hastanedeki cerrahi bölümünü hedef aldığını bildirdi.

Filistinli sağlık görevlileri, saldırının hedefinin bir Hamas yetkilisi olduğunu belirtirken, Hamas, siyasi bürosunun bir üyesi olan İsmail Barhoum'un yaşamını yitirdiğini açıkladı. İsrail ise saldırının kapsamlı istihbarat sonrası yapıldığını ve sahadaki zararı en aza indirmek için hassas mühimmat kullandıklarını savundu.

Sağlık yetkililerine göre, Pazar günü itibarıyla Refah ve Han Yunus'taki İsrail saldırılarında en az 45 Filistinli hayatını kaybetti. - GAZZE