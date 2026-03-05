NATO, Balistik Füze Savunmasını Artırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO, Balistik Füze Savunmasını Artırdı

05.03.2026 22:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO, İran tehdidine karşı balistik füze savunma önlemlerini artırdığını duyurdu.

Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı, "NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı" açıklamasını yaptı.
Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı (SHAPE), İran'ın füze saldırılarının ardından yazılı açıklama yaptı. SHAPE Sözcüsü Albay Martin L. O'Donnell, "Dün, İran'dan Türkiye'yi hedef alan bir balistik füzenin NATO tarafından başarıyla önlenmesine ek olarak NATO'nun ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdığını teyit edebilirim" dedi.
Söz konusu önlemlerin NATO Hava Komutanlığı Komutanı tarafından alınan kararla artırıldığını aktaran O'Donnell, "Kendisi ayrıca İran'dan gelen tehdidin bölge genelinde ayrım gözetmeyen saldırıları sona erene kadar NATO'nun balistik füze savunma önlemlerinin bu seviyede kalmasını tavsiye etmiştir" dedi.
Müttefiklerin önlemlerin artırılmasına oybirliğiyle destek verdiğini ifade eden O'Donnell, "Müttefikler, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanlığı ve SHAPE tarafından verilen hızlı ve potansiyel olarak hayat kurtaran yanıt için teşekkür etmiş ve İran'ın Türkiye'yi hedef almasını bir kez daha kınamışlardır" dedi.
Operasyonel güvenlik gerekçeleriyle artırılan önlemler hakkında ayrıntı vermeyen O'Donnell, "Yapılan ayarlama, Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı'na mevcut tehdide dayanarak ittifakı savunmak ve uygun gördüğü şekilde hareket etmek için tam olarak ihtiyaç duyduğu imkanı sağlamaktadır" dedi.
NATO'nun dün balistik füze savunma prosedürlerini kusursuz şekilde uyguladığına dikkat çeken O'Donnell, "10 dakikadan kısa bir sürede NATO hizmetindeki personel Müttefiklere yönelik bir tehdidi bir balistik füzeyi tespit etmiş, yörüngesini doğrulamış, kara ve deniz konuşlu füze savunma sistemlerini uyarmış ve tehdidi etkisiz hale getirmek, topraklarımızı ve halkımızı korumak için bir önleyici füze fırlatmıştır. İşte gerçek güç budur" dedi.
İran'dan fırlatılarak Irak ve Suriye üzerinden Türkiye hava sahasına yönelen bir balistik füze, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava savunma sistemleri tarafından engellenmişti. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Politika, Güvenlik, Savunma, Türkiye, Avrupa, İran, Nato, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa NATO, Balistik Füze Savunmasını Artırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hollanda, İran’a karşı Doğu Akdeniz’e savaş gemisi gönderiyor Hollanda, İran'a karşı Doğu Akdeniz'e savaş gemisi gönderiyor
ABD’li Senatör Warren’dan Trump’a İran eleştirisi: Bu savaş yalanlara dayanıyor ABD'li Senatör Warren'dan Trump'a İran eleştirisi: Bu savaş yalanlara dayanıyor
Komisyondan geçti Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor Komisyondan geçti! Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor
Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
İran en büyük kozunu açıkladı Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar
İran, Irak’taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu İran, Irak'taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu

21:00
Dubai’de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
20:51
ABD Başkanı Trump, İran’ın ardından Küba’nın da “düşeceğini“ iddia etti
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
20:46
Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor
Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor
20:24
İran, Bahreyn Petrol Şirketi’ne ait tesisi füzeyle vurdu
İran, Bahreyn Petrol Şirketi'ne ait tesisi füzeyle vurdu
20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye’nin dostluğunun önemi bilinmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye'nin dostluğunun önemi bilinmeli
19:14
ABD Başkanı Trump’tan İspanya ve İngiltere’ye İran tepkisi
ABD Başkanı Trump'tan İspanya ve İngiltere'ye İran tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 22:28:55. #7.13#
SON DAKİKA: NATO, Balistik Füze Savunmasını Artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.