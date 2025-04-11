NATO Radar Üssü Fırtınaya Dayanamadı

NATO'ya ait radar üssündeki küre fırtınaya dayanmadı

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde 3 bin 180 metre rakımda yer alan NATO'ya ait radar üssündeki küre, şiddetli fırtına nedeniyle yıkıldı.

Türkiye'nin en yüksek ikinci hava radar üssü olan Pirreşit Hava Radar Kıta Komutanlığı, dün akşam şiddetli fırtınanın etkisiyle yerinden söküldü. Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Pirreşit Hava Radar Kıta Komutanlığı, son teknolojiyle donatılmış altyapısıyla havadan ve karadan gelebilecek tehditleri 24 saat esaslı izleme kapasitesine sahip 3 bin 180 rakımlı NATO'ya bağlı üs, dün şiddetli fırtınaya dayanamayarak büyük hasar aldı.

Stratejik konumu itibariyle önemli bir nokta olan ve İran sınırına kuş uçuşu 27 kilometre uzaklıkta bulunan üsteki küre, fırtına nedeniyle tamamen yıkıldı.

Pirreşit Hava Radar Kıta Komutanlığı, Muradiye- Özalp yolu üzerinde Adaklı ve Gültepe mahalleleri yakınındaki konumuyla bölgedeki hava trafiğini izleyip muhtemel tehditlere karşı anında müdahale etme açısından kritik bir önem taşıyor.