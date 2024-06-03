Nazilli'de 2 Bin 340 Sentetik Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Nazilli'de 2 Bin 340 Sentetik Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Nazilli\'de 2 Bin 340 Sentetik Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda İzmir ilinden Nazilli'ye getirilen 2 bin 340 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan üç şüpheliden biri tutuklandı.

03.06.2024 13:20
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda İzmir ilinden Nazilli'de piyasaya sürülmek üzere getirilen 2 bin 340 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan üç şüpheliden birisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca örgütlü uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. İzmir ilinden temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Nazilli ilçesine getiren S.A., U.D., G.Y. isimli şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç Nazilli İsabeyli Mahallesi'nde durdurularak yapılan aramada 2 bin 340 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. S.A. isimli şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nazilli'de 2 Bin 340 Sentetik Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nazilli'de 2 Bin 340 Sentetik Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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