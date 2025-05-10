Nazilli\'de Bir Şahıs Bahçede Ölü Bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir şahıs evinin bahçesinde ölü olarak bulundu.

Olay, kırsal Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki Güngör Bidav yakınları tarafından evinin bahçesinde iple asılı halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaptıkları kontrollerde Bidav'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bidav'ın acı haberi yakınlarını ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Bidav'ın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelere göre Bidav'ın kendi hayatına son verdiği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN