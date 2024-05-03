Nazilli'de çıkan yangına Nazilli Belediyesi destek verdi - Son Dakika
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Nazilli'de çıkan yangına Nazilli Belediyesi destek verdi

Nazilli\'de çıkan yangına Nazilli Belediyesi destek verdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangına Nazilli Belediyesi su tankeri ve iş makineleri ile destek verdi. Başkan Tetik yangın yerine gelerek çalışmaları takip etti.

03.05.2024 14:11  Güncelleme: 14:15
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Aydın'ın Nazilli ilçesi Esenköy Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan yangın söndürme çalışmalarına Nazilli Belediyesi su tankeri ve iş makineleri ile destek verdi. Başkan Tetik yangın yerine gelerek yürütülen çalışmaları yakından takip etti.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik Esenköy Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen yangın söndürme ve soğutma çalışmalarını yerinde takip etti. Henüz bilinmeyen bir nedenle Esenköy Mahallesi'nde şahsa ait bir samanlıkta çıkan yangında herhangi bir can kaybı olmaması yüreklere su serpti. Saman dolu depodaki yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri anında müdahale ederken, Nazilli Belediyesi de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yapılan ortak müdahale ile kısa sürede yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğünü belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Depo sahibine ve ekiplerimize geçmiş osun. Çok şükür ekiplerimizin canla başla verdikleri mücadele ile çevrede bulunan binalara sıçramadan söndürüldü. Büyükşehir ekibine, Nazilli Belediyesi olarak elimizde olan tüm imkanlar ile biz de destek olduk. Biz halkın içinde, her ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nazilli'de çıkan yangına Nazilli Belediyesi destek verdi - Son Dakika

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